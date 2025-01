Gobert, che paura! Crolla un pezzo di maxischermo, e lo sfiora

Tragedia sfiorata durante la sfida tra Minnesota Timberwolves e Atlanta Hawks a Minneapolis. Alla fine del primo quarto della vittoria dei patroni di casa per 100-92, un pezzo del maxischermo del Target Center ha quasi colpito in pieno Rudy Gobert e Mouhamed Gueye. Entrambi i giocatori, il primo dei TWolves e il secondo degli Haws, si stavano dirigendo verso le rispettive panchine quando un oggetto – sembra una trombetta o qualcosa di simile – è crollato improvvisamente sul parquet sottostante. Gueye non è sembrato accorgersene, mentre Gobert è saltato via dallo spavento. Una questione davvero di due o tre passi, che lo ha salvato da una botta non indifferente.

Piece of the Jumbotron falls, almost hits Rudy Gobert pic.twitter.com/qL2KhZ7gwE — Timberwolves Clips (@WolvesClips) January 28, 2025

Fortunatamente nessuno dei due giocatori si è fatto male e la partita si è conclusa come previsto. Non è però ancora chiaro cosa abbia portato alla caduta del tabellone.

