NBA, Anthony Edwards punta all’eliminazione dei Lakers: “Contro LeBron James sarà dura”

I Playoff NBA 2025 sono ai nastri di partenza ed Anthony Edwards è già carico per la sfida contro i Los Angeles Lakers. In questo senso, la stella dei Minnesota Timberwolves è pronta a trascinare i suoi, specialmente nel confronto con LeBron James che lo attenderà. Nella notte tra sabato e domenica comincerà la serie di primo turno. Queste le parole di Edwards a riguardo:

“Avere la possibilità di affrontare LeBron ai playoff significa tantissimo per me, parliamo di quello che è probabilmente il più grande giocatore di basket di sempre. Provare a eliminarlo dai playoff e aggiungerlo alla mia lista di vittime sarà dura, ma credo che ci divertiremo”.

Anthony Edwards ha già lasciato il segno sui playoff NBA, mettendo fuori gioco nomi pesanti come i Suns di Devin Booker e Kevin Durant, Nuggets, battuti in una semifinale di Conference che resterà scolpita come una delle serie più avvincenti del 2024. Ora Ant ha l’occasione di completare un filotto da leggenda: di fronte ai suoi Timberwolves ci sono i Lakers, e lo scontro promette scintille. Anche perché tra i gialloviola ritroverà Luka Doncic, lo stesso che un anno fa – con la maglia di Dallas – sbarrò la strada a Minnesota. E poi c’è LeBron James, ancora lì, ancora protagonista. Il duello tra Edwards e il Re potrebbe trasformarsi in una sfida diretta, fatta di faccia a faccia e marcature serrate. Ma se c’è qualcuno che non sembra avere paura dei grandi nomi, quello è proprio Anthony Edwards.

Leggi Anche:

Playoff NBA 2025, calendario e tabellone: le partite in programma

Classifica NBA 2024-2025