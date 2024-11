NBA, Giannis Antetokounmpo sulla crisi di Milwaukee: “Non proviamo nemmeno a combattere”

Nella serata odierna, ore 21.30, i Milwaukee Bucks torneranno in campo per affrontare i campioni NBA in carica, ossia i Boston Celtics. Stiamo parlando di una sfida di primo livello, contando la presenza di Giannis Antetokounmpo di fronte a quella di Jayson Tatum. L’inizio della regular season 2024/2025 tra le due compagini è però nettamente differente: Boston sta volando (8-2 di record), mentre Milwaukee si trova ad oggi in tredicesima posizione ad Est con un record di 2-7.

Nell’ultima partita dei Bucks, Antetokounmpo ha reagito in maniera dura di fronte ai giornalisti, criticando apertamente l’atteggiamento dei compagni dopo la netta sconfitta contro i New York Knicks per 94-116:

“Abbiamo provato a vincere nella partita precedente? Ci abbiamo provato nelle due partite precedenti? Sì, mentre stasera (ieri, ndr) non ci abbiamo nemmeno provato a vincere. Se non ti fai il c**o in campo, non vincerai mai e di sicuro non ti darai nemmeno una possibilità di farlo. Siamo arrivati a New York dopo aver giocato molto bene ieri sera e abbiamo perso di 30 punti. A me non va proprio giù il fatto che non proviamo nemmeno a vincere, tra poco giocheremo contro Boston e con questo atteggiamento perderemo di nuovo di 30”.

Vedremo se le parole del greco avranno effetto su Milwaukee. Altrimenti sarà davvero crisi piena.

