I New York Knicks e i Brooklyn Nets hanno intavolato un grande scambio che ha rivoluzionato il roster di entrambe le franchigie: Mikal Bridges passa ai Knicks, mentre ai Nets arriverà Bojan Bogdanovic insieme a Shake Milton. A New York aspettano anche Keita Bates-Diop.

Sources: The Knicks are signing-and-trading Shake Milton as part of Mikal Bridges/Bojan Bogdanovic trade to the Nets, who will also send Keita Bates-Diop to New York. Milton will sign a three-year, $9 million contract, with over minimum in year one and two non-guaranteed years.

