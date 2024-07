Kemba Walker, 4 volte All-Star NBA, si ritira dalla pallacanestro giocata

Con un breve messaggio postato sul proprio profilo X, Kemba Walker ha ufficializzato il proprio ritiro dalla pallacanestro a livello agonistico. Vinse da protagonista il titolo NCAA con gli Huskies di UConn, aggiudicandosi il premio di Most Oustanding Player della Final Four NCAA 2011. Passato in NBA, trascorse otto stagioni a Charlotte (Bobcats prima, Hornets poi). Quattro volte All-Star, è ad oggi il primatista di franchigia in diverse categorie statistiche, su tutte i punti segnati (oltre quota 12k, 12.009 per la precisione).

“Voglio iniziare col ringraziare Dio per tutto ciò che mi ha dato. Il basket ha fatto per me più di quanto potessi mai immaginare e sono estremamente grato per l’incredibile percorso compiuto. Detto ciò, sono qui per condividere che mi ritiro ufficialmente dalla pallacanestro. È stato un sogno. Quando mi guardo indietro, fatico a credere a tutte le cose che ho raggiunto nella mia carriera. So che non avrei potuto far tutto questo senza lo straordinario team in mio supporto. Ci sono così tante persone da ringraziare: mamma, papà, la famiglia intera, i miei compagni, che famiglia lo sono diventata, e gli allenatori che hanno creduto in me tirando fuori il meglio. La pallacanestro sarà sempre parte della mia vita quindi questo non è un addio. Entusiasta per ciò che verrà.”