Mercato NBA, DeMar DeRozan incontrerà i Kings, viaggio a Sacramento

DeMar DeRozan, affiancato dai suoi agenti, incontrerà i Sacramento Kings nella giornata di sabato. In viaggio verso la California, il 6 volte All-Star ha già avviato colloqui con vari membri della franchigia. È quanto si apprende da varie fonti d’oltreoceano, tra cui Shams Charania e Chris Haynes – rispettivamente insider The Athletic e Bleacher Report. Inoltre, Marc Stein precisa che i San Antonio Spurs sembrano propensi a fungere da sponda nella sign&trade a tre con Bulls e Kings per portare appunto DeRozan nuovamente sulla costa Ovest.

James Ham, beat writer vicino alle vicende Kings, conferma il feeling positivo per il buon esito dell’affare.

There is a lot of positive momentum with the Kings and DeMar DeRozan. A visit to Sacramento is an opportunity to close the deal.

— James Ham (@James_HamNBA) July 6, 2024