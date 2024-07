I Los Angeles Lakers prendono forma non solo nel roster giocatori, ma anche nello staff tecnico di coach JJ Redick: nella prossima stagione, il nuovo allenatore giallo-viola potrà contare sull’esperienza di Scott Brooks e Nate McMillan.

ESPN Sources: The Los Angeles Lakers are hiring Nate McMillan and Scott Brooks as top assistant coaches on JJ Redick’s new staff. Redick gets two longtime head coaches with a combined 1,189 victories to surround him. pic.twitter.com/zRtTNlroFp

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 3, 2024