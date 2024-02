Dove va Danilo Gallinari? Le squadre NBA in corsa e uno sguardo all’Europa

Dopo essere stato tagliato negli scorsi giorni dai Detroit Pistons, Danilo Gallinari è ancora in attesa di capire quale sarà il suo futuro: in NBA o in Europa? Ad oggi, la lega americana sembra poter essere nuovamente il palcoscenico giusto per il giocatore italiano, il quale rimane in attesa di una chiamata di buon profilo. Nella giornata di venerdì scorso, il Gallo ha fatto il punto della situazione con i suoi agenti, per capire quali squadre possono essere interessate ad aggiungere il suo profilo all’interno dei loro roster.

Squadre NBA interessate a Danilo Gallinari: quali sono?

Nell’ultima settimana era stato evidenziato un potenziale interessamento dei Los Angeles Lakers, sempre pronti a cogliere le opportunità sul mercato NBA che non comportino la privazione di pedine importanti della propria rosa. Ecco perché i californiani non si sono mossi prima della trade deadline, ossia per vedere i giocatori disponibili dopo i vari buyout. In questo senso, i Lakers hanno pescato successivamente Spencer Dinwiddie e ora potrebbero valutare di offrire il minimo salariale a Danilo Gallinari.

Anche Phoenix Suns e Boston Celtics potrebbero mettere gli occhi sul Gallo. Jusuf Nurkic, ex compagno di squadra dell’italiano ai tempi di Denver e ora in forza proprio a Phoenix, su X ha chiamato “Brate” (fratello, ndr) lo stesso Danilo, lanciando un segnalo molto chiaro. Phoenix avrebbe bisogno oggettivamente di allungare la propria panchina con un giocatore di esperienza come il classe 1988. Occhio, però, anche ai Celtics che dopo aver avuto il nativo di Sant’Angelo Lodigiano in roster nelle scorse stagioni (senza riuscire mai a farlo esordire a causa dei noti problemi fisici) ora potrebbero aver davvero bisogno di lui per l’ultimo stint con i Playoff NBA in vista.

Detto questo, la sensazione è che se il Gallo non dovesse ricevere la ‘giusta’ chiamata per lottare per il titolo NBA, potrebbe addirittura valutare di rientrare in Europa dove le squadre estimatrici non mancano. A partire dall’Olimpia Milano che è la compagine che ha lanciato lo stesso Danilo nel grande basket ormai diversi anni fa. E poi, Gallinari, l’ha promesso a più riprese: gli piacerebbe chiudere la carriera proprio all’Olimpia. Da capire se succederà a stretto giro o aspetterà quantomeno i prossimi anni.

Leggi Anche:

Mercato NBA, Spencer Dinwiddie firma per i Los Angeles Lakers

NBA, game-winner Steph Curry, Podziemski racconta la rimessa

NBA, Nurkic ancora contro Draymond Green