NBA, game-winner Steph Curry, Podziemski racconta la rimessa

Il fatto che venga scelto per effettuare la rimessa nel crunch time di una sfida dal grande peso specifico, anche per la classifica, dice molto della fiducia che Steve Kerr ripone in Brandin Podziemski.

Il set disegnato è molto simile a uno già visto in preseason, l’esito altrettanto felice. Nella sua genesi, però, la giocata non è stata del tutto lineare. Podziemski racconta le fasi concitate in questi termini ai microfoni di Anthony Slater di The Athletic in conferenza stampa.

“Booker giocava su di me più o meno a metà campo, avevo una visione chiara di dove Steph si sarebbe trovato. Draymond ha fatto blocco su Beal, che però è passato e ha coperto il gap. Avrei dovuto chiedere agli arbitri prima se potessi rimettere palla in gioco nell’altra metà campo, non lo sapevo e quindi ho cercato uno spazio in quella piccola finestra che si era creata e ce l’abbiamo fatta. Se guardate il replay sono lì che penso: ‘M***a, ma ho provato a passargli la palla in tutti i modi, non importa quanto tempo avremmo impiegato. […] Gioca con un livello di fiducia diverso da chiunque altro.”

Here’s that Steph Curry turnaround game-winning 3 with 0.7 seconds left, complete with the celebration in front of Joe Lacob pic.twitter.com/OVWLnUGZuz — Anthony Slater (@anthonyVslater) February 11, 2024

