La strana clausola nel contratto di Dinwiddie con i Los Angeles Lakers

A Spencer Dinwiddie piace distinguersi dal microcosmo NBA quando si tratta di negoziare i suoi contratti. Dopo aver chiesto – senza successo – di farsi pagare lo stipendio in “token” nel 2019, il nuovo play dei Los Angeles Lakers questa volta si è distinto per una clausola che possiamo definire ‘curiosa’. Secondo le informazioni riportate da ESPN, Spencer Dinwiddie otterrà infatti un sorprendente bonus se i Lakers vinceranno il titolo a fine stagione: in totale, stiamo parlando di un dollaro.

Non si tratta della prima volta per l’ex giocatore di Brooklyn, visto che in passato aveva incluso lo stesso “bonus” quando aveva firmato con i Washington Wizards durante la free agency del 2021. Attualmente al 9° posto nella Western Conference, i Lakers non sembrano avere le carte in regola per arrivare fino in fondo, ma tanto dipenderà dallo stato di forma generale della compagine californiana. Ricordiamo poi che Spencer Dinwiddie percepirà comunque poco più di 1.5 milioni di dollari di stipendio con i gialloviola.

