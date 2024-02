Mercato NBA, Spencer Dinwiddie firma per i Los Angeles Lakers

Spencer Dinwiddie ha firmato con i Los Angeles Lakers nella giornata di ieri. Dinwiddie, 30 anni, originario di Los Angeles, era stato ceduto giovedì sera dai Brooklyn Nets ai Raptors in cambio di Dennis Schroder e Thaddeus Young e successivamente tagliato da Toronto. Rob Pelinka, vicepresidente delle operazioni di basket e direttore generale dei Lakers, ieri sera ha quindi confermato il suo arrivo in California:

“Spencer sta tornando alle sue radici e alla città in cui è iniziato il suo viaggio. Gli diamo il bentornato nella sua città natale, Los Angeles. Siamo entusiasti che possa indossare l’iconica uniforme dei Lakers davanti alla sua famiglia e ai suoi amici. Il suo gioco e la sua aggressività ci forniscono una preziosa profondità per il finale di stagione. Spencer aggiunge esperienza al nostro roster.”

Da ormai 10 anni in NBA, Dinwiddie ha assistito alla vittoria dei Lakers per 139-122 sui New Orleans Pelicans venerdì insieme al suo agente, Jason Glushon della Glushon Sports Management. Dopo la partita, ha incontrato i giocatori e gli allenatori dei Lakers negli spogliatoi. D’Angelo Russel ed Anthony Davis hanno speso solo parole positive per lui. Il play guadagnerà circa 1.5 milioni di dollari per il resto della stagione.

Leggi Anche:

NBA, Haliburton replica una magia di Kobe, 12 anni dopo: assist in fotocopia

Mercato NBA, Kyle Lowry torna a casa: ai Sixers per il resto della stagione