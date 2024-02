Mercato NBA, i Lakers alla ricerca di colpi: osservato anche Danilo Gallinari

I Los Angeles Lakers sono disperatamente alla ricerca di tasselli da aggiungere al proprio roster entro la trade deadline definita per l’8 febbraio. Tra i nomi in ballo c’è anche quello di Danilo Gallinari, secondo quanto riportano i media americani. In questo senso, i californiani potrebbero decidere di andare diretti verso l’italiano, finito nelle ultime settimane ai Detroit Pistons. Per ora, il Gallo, nelle cinque partite in cui è sceso in campo con la compagine allenata da coach Monty Williams ha viaggiato a 10 punti di media in 16 minuti di permanenza sul parquet.

La realtà dei fatti è che il giocatore sarebbe una pedina importante per coach Ham, alla ricerca disperata di un lungo che possa allungare la rotazione. Peraltro, il classe ’88 accetterebbe di buon grado di atterrare in una franchigia che – sulla carta – punta ad essere contender per il titolo NBA.

