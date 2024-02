Mercato NBA, i Detroit Pistons tagliano Danilo Gallinari: ora è free agent

Nella notte è arrivato il taglio da parte dei Detroit Pistons nei confronti di Danilo Gallinari: l’italiano – arrivato a Mo Town solamente poche settimane fa – si ritrova così improvvisamente free agent. Non per forza una cattiva notizia per il giocatore classe 1988 che ora avrà l’occasione di testarsi rapidamente sul mercato NBA.

Nella giornata odierna, il Gallo incontrerà i suoi agenti per capire quali opportunità cogliere sul mercato, tenendo conto che potrà firmare per il resto della stagione anche per una contender NBA che rappresenta il suo vero obiettivo. Negli scorsi giorni era uscita anche una voce che accostava il nome di Gallinari ai Los Angeles Lakers, rimasti praticamente immobili prima della trade deadline. Difficile, invece, un suo rientro in extremis in Italia.

The Pistons are waiving forward Danilo Gallinari, sources tell me and @JLEdwardsIII. Gallinari is expected to begin free-agent meetings on Friday. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2024

