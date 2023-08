Doc Rivers-ESPN, c’é accordo: sarà nel team di commentatori alle NBA Finals

Non solo Bob Myers. Se da un lato TNT fa leva sul successo del format Inside the NBA, dall’altro ESPN reinventa la propria batteria di commentatori, opinionisti e reporter. Nella nuova formazione del network, quella di punta, rientra anche Doc Rivers, ormai ex coach dei 76ers, che ha siglato un accordo pluriennale.

Doc Rivers alle NBA Finals, da commentatore

Campione NBA 2008 con i Boston Celtics, Rivers tornerà alle Finals NBA a 14 anni di distanza dal 2010, parte del team ABC per il racconto della serie Playoff conclusiva, che metterà in palio l’anello. Al suo fianco volti celeberrimi di ESPN – ABC, da Doris Burke, a Mike Breen, passando per Lisa Salters. Secondo quanto si apprende dal comunicato diffuso dal broadcaster, il quartetto farà il proprio debutto nella settimana di apertura della regular season (via, lo ricordiamo, il 24 ottobre). Nel pacchetto di match che vedrà li vedrà coinvolti, oltre alle già citate Finals, le partite dell’NBA Saturday Primetime, le gare del Christmas Day NBA, sfide Playoff, comprese le Eastern Conference Finals.

