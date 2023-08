NBA 2k24, da Howard a Wembanyama: rating delle prime scelte negli ultimi 20 anni

Il successo del franchise NBA 2k si deve oltre certo ad un’evoluzione grafica, del gameplay e delle modalità di gioco, ma passa anche attraverso momenti promozionali collaterali al videogame capaci di generare attesa e aspettative. In questo senso, i rating di partenza (overall, assoluti) assegnati ai rookie, le vere new entry anno dopo anno, al netto dei cambi di maglia – contribuiscono ad alimentare il dibattito.

NBA 2k24 Ratings: i valori assoluti delle prime scelte Draft dal 2004 a oggi

Da Dwight Howard a Victor Wembanyama. Scopriamo i valori attribuiti dagli sviluppatori del videogame sulla base del potenziale – poi più o meno espresso – alle matricole di punta di ciascuna annata. Fonte @automaticnba, Twitter.

*Refuso nel link fonte

