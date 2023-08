NBA 2023-2024, la regular season parte il 24 ottobre: ecco l’opening Night

A due mesi e mezzo dal via della stagione NBA 2023-2024, la lega ha iniziato come di consueto a far filtrare la programmazione in calendario nelle date di cartello, a cominciare dall’ opening night.

NBA Opening Night 2023: esordio dei Nuggets campioni contro i Lakers, CP3 e KD incrocio di ex in Warriors-Suns

Si parte nella notte italiana tra il 24 e il 25 ottobre 2023 con un double header di grande interesse. Consegna degli anelli per i Denver Nuggets campioni in carica, che replicano la serie di Western Conference Finals giocata contro i Los Angeles Lakers. A seguire, grande curiosità al Chase Center per un gustoso Golden State Warriors contro Phoenix Suns. Fari puntati, ovviamente su Chris Paul e Kevin Durant, entrambi ex della sfida. Il calendario è stato anticipato da Shams Charania di The Athletic.

Leggi anche:

Il figlio di Steve Kerr allenerà la affiliata di G League dei Warriors

Mercato NBA, Dallas firma Derrick Jones Jr.

Chet Holmgren: “È stato un anno difficile, ma sono pronto”