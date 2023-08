NBA Christmas Day 2023: ecco le cinque partite in programma a Natale

Il Natale NBA 2023 si preannuncia ricco di storie ed emozioni, come ogni anno. Torna, tra le cinque partite sotto l’albero il 25 dicembre, la classicissima Lakers Celtics, a 15 anni di distanza dall’ultima volta. LeBron James potrà ritoccare il proprio record di presenze consecutive a Natale (17 and counting), striscia che continua anche per Golden State a quota 11. Dal Madison Square Garden alla Ball Arena, scopriamo assieme il viaggio coast to coast che ci terrà compagnia in una delle date più attese, del calendario NBA e non solo.

Il programma NBA a Natale: le 5 partite in calendario



Di seguito le cinque gare previste, secondo le anticipazioni fornite da Shams Charania di The Athletic, L’insider peraltro ha già svelato anche il doubleheader in scena nella prima serata di partite della stagione regolare, l’Opening Night.

Bucks @ Knicks

76ers @ Heat

Celtics @ Lakers

Mavericks @ Suns

Warriors @ Nuggets

