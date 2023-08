Bob Myers, dagli Warriors a ESPN: vicino l’accordo con NBA Countdown

Bob Myers si appresta a passare dalla scrivania al microfono in una nuova veste dopo quelle di agente prima e dirigente NBA poi, ai Golden State Warriors. Per l’ormai ex GM di Golden State si un ruolo on air, come analyst nel corso di NBA Countdown, uno dei programmi di punta del palinsesto ESPN, assieme ad NBA Today.

Bob Myers colpo grosso di ESPN per la prossima stagione NBA

Come ricordato da Ryan Glasspiegel del NY Post, non si tratta – a rigore – del primo contatto assoluto tra Myers e il network televisivo. Già nella passata stagione, infatti, Myers ha condotto Lead By Example, distribuito proprio dalla piattaforma ESPN. Pochi dubbi sul fatto che il suo insight, con un punto di vista arguto e di spessore, possa rappresentare un notevole valore aggiunto nel racconto mediatico della lega.

