NBA, Doc Rivers sulla nuova eliminazione di Philadelphia: “È dura, pensavo avessimo il gruppo giusto”

Dopo aver perso nelle semifinali della Eastern Conference per il terzo anno consecutivo, l’allenatore dei Philadelphia 76ers Doc Rivers ha detto che intende tornare la prossima stagione per provare a superare l’ostacolo. Di diversa opinione, invece, James Harden il quale ha detto di non aver iniziato a pensare a cosa farà nella prossima offseason. Queste le parole di Rivers sul futuro:

“Mi rimangono due anni di contratto. Penso sarò ancora qui”

Rivers, che è stato ingaggiato dopo la bolla NBA nell’inverno del 2020, è passato da 49 vittorie in regular season nella stagione 2020-21 alle 51 vittorie della scorsa, fino alle 54 di questa particolare annata: il massimo che Philadelphia abbia mai registrato dal 2001, quando Allen Iverson vinse il premio MVP della NBA e guidò i 76ers alle loro ultime finali della Eastern Conference e alle finali NBA.

I 76ers speravano in un discorso diverso con Joel Embiid nominato MVP della squadra. Invece, è arrivata una terza sconfitta consecutiva nelle semifinali di Conference. Embiid ha parlato anche del suo rapporto con lo stesso Rivers, anche se il centro ha affermato che – dopo i recenti licenziamenti di Monty Williams a Phoenix e Mike Budenholzer a Milwaukee – l’attività di coaching è dura e lui è contento che non debba prendere queste decisioni, delegandole alla franchigia:

“Coach Rivers è stato fantastico e secondo me ha fatto un ottimo lavoro”.

Philadelphia ha avuto due possibilità di eliminare Boston in questa serie. Ma dopo essere stata in vantaggio per 83-81 a poco meno di sei minuti dalla fine in gara 6 giovedì sera, Philadelphia ha subito un parziale di 14-3 sul campo di casa per chiudere la partita e vedere i Celtics mantenere viva la loro stagione. Questo il continuo di Rivers sulla stagione:

“Abbiamo giocato alla grande tutto l’anno e questa sconfitta ha assolutamente sminuito quello che abbiamo fatto, in qualche modo. Sono deluso. Pensavo che avessimo il gruppo giusto. È curioso, in questa stanza nessun giornalista aveva scelto Phila come potenziale passaggio del turno, ma abbiamo dimostrato di poter vincere. È chiaro che Gara 6 sarà qualcosa a cui penseremo molto in questa offseason, così come questa Gara 7”

