Team USA batte la Spagna in amichevole: prestazione ottima di Jalen Brunson

Gli Stati Uniti hanno vinto contro la Spagna in amichevole durante la notte tra domenica e lunedì. Perfetta serata al tiro da parte di Jalen Brunson il quale ha contribuito al trionfo degli USA. Brunson ha chiuso con un buonissimo 9 su 9 dal campo, mettendo 21 punti a referto. Bene anche Jaren Jackson Jr . il quale ha aggiunto altri 14 punti. Gli Stati Uniti hanno battuto la Spagna con il punteggio di 98-88. Le furie rosse sono al primo posto del ranking FIBA, mentre gli USA secondi.

A questo punto, la squadra americana ha vinto tutte le sue 3 amichevoli giocate fino ad oggi, segnando una media di 101.3 punti in quelle tre partite contro Porto Rico (117-74), Slovenia (92-62) e Spagna, con un margine di vittoria medio di 27.7 punti. Il match contro gli iberici si è deciso solamente nell’ultimo quarto grazie ad uno strappo realizzato a pochi giri di orologio.

Tyrese Haliburton ha fornito 12 assist in poco meno di 22 minuti uscendo dalla panchina, mentre Mikal Bridges ha segnato 12 punti. Brandon Ingram , Austin Reaves e Anthony Edwards hanno aggiunto altri 11 punti a testa. Dall’altra parte segnaliamo Santi Aldama con 14 punti, Willy Hernangomez con 13 punti, Alex Abrines 12 e Juancho Hernangomez 11.

Gli Stati Uniti partiranno lunedì per Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, per le ultime due partite pre-Mondiali del prossimo fine settimana contro Grecia e Germania. La Coppa del Mondo nelle Filippine, in Indonesia e in Giappone comincerà ufficialmente il 25 agosto: gli americani scenderanno in campo nel corso del 26 agosto.

