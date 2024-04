Playoff NBA, Embiid sbotta contro i tifosi Sixers: “Mi hanno deluso”

Let’s go Knicks, Let’s go Knicks. Il solito canto dei tifosi newyorchesi risuona ancora nelle orecchie di Joel Embiid e dei Sixers. Poco conta che il palazzetto che rimbombava del grido fosse proprio il Wells Fargo Center, casa dei Philadelphia 76ers. Una vera e propria invasione di massa che ha certificato, ancora una volta, la passione che i bluarancio hanno ritrovato per la palla a spicchi. Soprattutto ora che l’aria dei Playoff è tornata a stagnare nella Grande Mela, e anzi di giorno in giorno si fa più dolce.

Il 3-1 con cui New York sta comandando la serie contro i Sixers è solo uno dei problemi per la franchigia della Pennsylvania. Lo ha ammesso la stessa stella Joel Embiid:

“Sono deluso. Amo i nostri tifosi, e penso che sia un peccato che si sentano quasi solo i sostenitori avversari. È frustrante. Non ho mai visto una presenza simile di gente che viene da fuori, anche se arrivano da dietro l’angolo. Mi fa un po’ arrabbiare. Soprattutto perché Philadelphia è considerata una città sportiva. I nostri fan sono sempre fatti vedere. E non credo che questo debba accadere. Non va bene”. https://twitter.com/JClarkNBCS/status/1784686433443135646?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1784686433443135646%7Ctwgr%5Ed325ab1337e6ed7ccc8a90f2a281c0e42e168881%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsports.yahoo.com%2Fjoel-embiid-not-happy-that-knicks-fans-took-over-76ers-home-playoff-games-it-pisses-me-off-005023069.html

Da Knicks in five a MVP per Brunson, il tifo per i newyorchesi non è certo mancato. Ed è stato notato ovviamente anche dai giocatori stessi di coach Thibodeau. I ringraziamenti per il sostegno sono arrivati proprio in conferenza stampa dopo Gara-4:

“Vedere e sentire i nostri fan qui è stato molto bello. È fantastico. Significa che sono veri. Non importa dove siamo, loro saranno lì. Li apprezzo e li ringrazio. Molte di queste vittorie non sarebbero successe senza di loro”.

E ora si torna al Madison Square Garden per una Gara-5 potenzialmente decisiva. E l’impressione è che se già a Philadelphia il tifo per i Knicks era assordante…

