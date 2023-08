NBA, Kevin Garnett su LeBron James e Durant: “Hanno avuto la palla in mano per 20 anni. Ora basta”

È finita l’era NBA di LeBron James e Kevin Durant? A quanto pare siamo vicini alla fine. Kevin Garnett, intervenuto all’interno del podcast di Paul Pierce, ha infatti sottolineato come sia tempo di vedere un passaggio di testimone rispetto alle stelle della Lega. LeBron è ormai vicino al ritiro, mentre KD è finito “nella squadra di Booker”. Queste le parole di Garnett a riguardo:

“Non credo che la responsabilità dei successi della squadra sia di Durant, non credo sia giusto mettergliela sulle sue spalle, perché per me questa è la squadra di Booker, decisamente. Giocatori come Durant o LeBron hanno avuto in mano il pallone per 20 anni. Per me è arrivato il momento che loro possano giocare di più lontano dalla palla, magari in un angolo, per ricevere gli scarichi. Se raddoppiano Booker, pensate che Durant non abbia voglia di prendersi un tiro smarcato sul suo scarico, senza tutte le attenzioni della difesa? E lo stesso per LeBron. Sono certo che vorrebbero finalmente avere la chance di poter prendersi dei tiri aperti.”