NBA, guai Milwaukee: senza Giannis e Lillard a un passo dall’eliminazione

Una pessima postseason continua a peggiorare per i Milwaukee Bucks. Secondo Shams Charania di The Athletic, per Gara-5 di stanotte contro gli Indiana Pacers non è ancora chiaro se i Cervi avranno a disposizione Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo.

There is doubt that Bucks All-Stars Giannis Antetokounmpo (calf strain) and Damian Lillard (Achilles tendon strain) will be able to play in potential elimination Game 5 vs. Pacers on Tuesday down 3-1, sources say. Both have tricky strains that complicate returns and create risk. pic.twitter.com/O235igT1D7 — Shams Charania (@ShamsCharania) April 29, 2024

Antetokounmpo è rimasto ai box per tutta la postseason a causa di uno stiramento al polpaccio, rimediato proprio al termine della stagione regolare. Una brutta botta per le speranze di titolo della franchigia del Wisconsin, a cui si è aggiunta una nuova sfortuna. Lillard si è infatti fermato ben due volte durante Gara-3, persa contro Indiana, e ha già saltato Gara-4 domenica a causa di uno stiramento al tendine d’Achille. Per entrambi si tratta di infortuni delicati, per i quali il rischio di aggravamento è elevatissimo. Soprattutto con i tendini è molto pericoloso scherzare. Per questo il termine doubtful è quasi una certezza di assenza per entrambi. Così i Bucks si preparano ad affrontare un complicatissimo elimination game sotto 3-1 e senza i loro due migliori giocatori.

Certo, si torna al Fiserv Forum di Milwaukee. E una vittoria garantirebbe non solo di riaprire (almeno parzialmente) la pratica qualificazione, ma anche di guadagnare 48 ore per sperare in un rientro più sicuro sia di Lillard che di Antetokounmpo. I Bucks hanno bisogno però di capire quanto questa prospettiva sia realistica. E soprattutto portare a casa una Gara-5 che si prospetta in salita fin dalla palla a due.

