Mercato NBA, il free agent Wesley Matthews firma un contratto annuale con gli Atlanta Hawks

Come riportato anche dall’insider di ESPN Adrian Wojnarowski, nella giornata odierna il free agent Wesley Matthews ha trovato l’accordo per firmare un contratto annuale al minimo salariale con gli Atlanta Hawks.

La franchigia della Georgia aggiunge quindi al roster un altro veterano dopo aver ingaggiato Patty Mills tramite una trade con gli Oklahoma City Thunder, in grado di poter aprire il campo ed aiutare i giovani Hawks a conquistare un biglietto per la prossima postseason.

Matthews, infatti, inizierà la sua quindicesima stagione NBA con la maglia degli Atlanta Hawks addosso dopo aver giocato tre delle ultime quattro stagioni con i Milwaukee Bucks, con un intermezzo con i Los Angeles Lakers nella stagione 2020-2021.

Il 36enne texano nella scorsa stagione passata in Wisconsin ha giocato 52 partite in regular season registrando medie di 3.4 punti, 2.2 rimbalzi e il 31.5% dalla lunga distanza in meno 16 minuti spesi sul parquet, numeri ben al di sotto delle sue medie in carriera.

Nella passata stagione, invece, gli Atlanta Hawks hanno chiuso la stagione regolare in settima posizione con il record di 41-41, venendo poi eliminati in 6 gare dai Boston Celtics al primo turno dei Playoff NBA 2023.

Free agent G Wesley Matthews has agreed on a one-year deal with the Atlanta Hawks, sources tell ESPN. Matthews, 36, joins the Hawks after two seasons with the Milwaukee Bucks.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 21, 2023