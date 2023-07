Ora è ufficiale: LaMelo Ball ha firmato il rinnovo con i Charlotte Hornets. Si tratta di un’extension rookie da ben 260 milioni di dollari in cinque anni: con questo accordo è il primo giocatore nella storia della franchigia ad avvalersi di un’estensione contrattuale di questo tipo e, ora, Charlotte può iniziare a costruire la squadra intorno a lui.

LaMelo Ball: “Io e la squadra stiamo andando nella stessa direzione”

Tramite una serie di tweet i Charlotte Hornets hanno ufficializzato la firma di LaMelo Ball sul nuovo contratto, un’estensione da rookie dal valore di 260 milioni di dollari in cinque anni. Fondamentale per la firma del rinnovo la stessa lunghezza d’onda su cui viaggiano sia lui che la squadra, come spiega lo stesso Ball in un video:

“Stiamo crescendo insieme e procediamo di pari passo: stiamo andando nella stessa direzione e questa è la cosa più importante. In questi anni qui a Charlotte sono stato davvero bene: la vita non è male, come si vive il basket – anche quando non va bene – si può migliorare, quando le cose non vanno ti vuoi solo divertire e a Charlotte lo puoi fare. È stata una decisione facile da prendere”

Entusiasta del rinnovo anche il GM di Charlotte Mitch Kupchak che promette di costruire intorno a LaMelo una squadra competitiva:

“Come squadra non stiamo ottenendo grandi successi ma è un aspetto che miglioreremo, senza alcun dubbio. Ripartire da un giocatore come LaMelo è emozionante e davvero importante per noi. Abbiamo molto talento in squadra, ora ci serve del tempo per allenarci al meglio e capire dove vogliamo arrivare”

Ball sta recuperando dall’infortunio alla caviglia sinistra che l’ha costretto a finire la stagione anzitempo: fino ad allora aveva giocato 36 partite registrando una media di 23.3 punti e 8.2 assist.

Leggi anche:

NBA, i Phoenix Suns al lavoro per ottenere una squadra affiliata in G League

Mercato NBA, Christian Wood conteso tra Bulls e Lakers

NBA, gli Oklahoma City Thunder tagliano Rudy Gay per far posto a Jack White