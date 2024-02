NBA, Atlanta Hawks senza Trae Young per almeno un mese: infortunio mignolo mano sinistra

Non il post All-Star Game desiderato da Trae Young e gli Atlanta Hawks. L’ex Sooners di Oklahoma ha subito un infortunio al legamento radiale collaterale del mignolo nella mano sinistra e dovrà stare fuori per almeno un mese. L’intervento chirurgico deciso dopo la recente risonanza magnetica è in programma nella giornata di martedì. Lo ha ufficializzato Atlanta con un breve comunicato. Gli Hawks devono difendere quantomeno il 10º posto in classifica a Est, che garantirebbe loro l’accesso agli spareggi ai Play-in della Conference.

