NBA, Trae Young: “Spero che coach Snyder sia il mio Steve Kerr”

Trae Young nutre grandi aspettative in vista delle prossime stagioni.

La stella degli Atlanta Hawks, infatti, prova sincera stima nei riguardi di Quin Snyder, nuovo capo allenatore della franchigia, e spera che la nuova guida tecnica possa davvero aprire un ciclo vincente in Georgia.

Dopo aver raggiunto sul palco dell’Uninterrupted Film Festival l’amico Draymond Green, al quale Young aveva già evidentemente anticipato la questione in confidenza, la stella degli Hawks si è espressa così in merito all’arrivo del nuovo allenatore:

“Ho accumulato fin troppe delusioni sinora per non puntare a vincere già dalla prossima stagione. Le mie tre misere apparizioni ai Playoff, accomunate tristemente da errori individuali e sconfitte, non possono che essere motivo di vergogna. Voglio cambiare l’inerzia, lasciando un marchio indelebile nella storia della NBA, storia che, come ben sapete, non ha memoria dei vinti”.