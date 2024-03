Mercato NBA, Trae Young fa chiarezza su possibile futuro lontano dagli Atlanta Hawks

Fatta eccezione per le Finali di Confererence raggiunte nel 2021, quando peraltro la condizione fisica non era al top, Trae Young ha raccolto meno di quanto sperato agli Atlanta. Nonostante sia legato alla squadra da un oneroso quinquennale – quella corrente è la seconda stagione dell’accordo ndr. – non mancano indiscrezioni ad agitare le acque su un possibile futuro lontano dagli Hawks.

Trae Young via da Atlanta? Ecco come ha risposto alle voci

Il tema mercato, sempre caldo, è stato toccato anche nella recente intervista one-to-one registrata con Taylor Rooks di Bleacher Report. Riportiamo di seguito alcuni passaggi della chiacchierata:

“ [Prima del Draft] sarei potuto andare a Kentucky o Kansas, invece feci qualcosa di diverso scegliendo Oklahoma per provare a vincere un titolo […]. Ad Atlanta non avevano mai vinto, il fatto che fossi stato selezionato lì è sembrato un accoppiamento perfetto. [Mi sono detto] anche qui posso ribaltare i pronostici. Il mio obiettivo è vincere qui un titolo, portare gente e porre le basi per una dinastia. Io voglio questo ma siamo al sesto anno e chissà. Voglio vincere qui, lo avete sentito dalla mia viva voce. È qui che voglio essere e dove mi immagino. Questo è quanto.”

