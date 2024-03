Atlanta Hawks, grave infortunio al ginocchio per Saddiq Bey: stagione NBA finita

Gli Atlanta Hawks confermano che, a seguito del grave infortunio sofferto nella sfida domenicale persa contro i New Orleans Pelicans, Saddiq Bey sarà costretto a chiudere anzitempo la propria stagione NBA. Bey ha lasciato il campo all’inizio del quarto periodo di gioco, per un’iperestensione che ha lesionato il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Fin qui in stagione aveva fatto registrare medie di 13.7 punti e 6.5 rimbalzi a partita. In estate sarà restricted free agent e questa battuta d’arresto potrebbe complicare l’assunto.

