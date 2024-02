NBA, infortunio all’alluce sinistro per Onyeka Okongwu: out a tempo indeterminato

Brutte notizie per gli Atlanta Hawks che dovranno fare a meno di Onyeka Okongwu per una distorsione all’alluce del piede sinistro che lo terrà fuori dai parquet NBA a tempo indeterminato.

Gli Hawks hanno già dovuto fare a meno di Clint Capela nelle ultime 6 uscite stagionali a causa di uno stiramento all’adduttore sinistro, ma dovrebbero riuscire a recuperarlo già per la prossima partita in programma. In assenza del centro svizzero, il suo posto in quintetto è stato occupato da Bruno Fernando che potrebbe mantenerlo fino a quando Capela non sarà di nuovo al 100%. Difatti, come dichiarato dall’head coach degli Atlanta Hawks, Quin Snyder, nonostante il numero 15 sia in procinto di rientrare dovrebbe comunque avere un minutaggio limitato nelle prime gare:

“Bruno [Fernando] ha dovuto farsi avanti in assenza di Clint [Capela]. Adesso riavremo Clint, ma sono passate diverse settimane dall’ultima volta che ha giocato e sono sicuro che avrà un minutaggio limitato sul parquet. Dobbiamo solo continuare a lavorare”.

In questa stagione Okongwu ha giocato finora 53 partite, di cui otto da titolare, mettendo a segno medie di 10.2 punti, 7 rimbalzi e 1.3 assist, dimostrando tanti progressi soprattutto dopo l’infortunio di Capela. Ed è proprio di questo che ha parlato coach Snyder per concludere la sua uscita davanti ai media:

“Anche prima che Clint si facesse male potevi vedere i suoi progressi [di Okongwu]. Sta migliorando molto e alcune delle cose che fa ci danno un’altra dimensione in entrambe le estremità del campo”.

Attualmente gli Atlanta Hawks occupano il decimo posto della Eastern Conference con il record di 24-31, con tre partite di vantaggio sui Brooklyn Nets undicesimi.

