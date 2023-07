NBA, i Phoenix Suns al lavoro per ottenere una squadra affiliata in G League

I Phoenix Suns sarebbero al lavoro per ottenere una squadra affiliata in G League già nella stagione 2024-2025, portando così tutte le 30 franchigie NBA ad avere una squadra nella lega di sviluppo.

Continua quindi il gran lavoro messo in atto dal proprietario Mat Ishbia per cercare di mettere Phoenix al centro della mappa cestistica USA.

Da quando ha messo piede nell’assolata Arizona, infatti, il miliardario americano ha costruito una squadra in grado di poter competere per l’anello già dalla prossima stagione, ingaggiando dapprima Kevin Durant dai Brooklyn Nets prima della trade deadline dello scorso febbraio e spedendo poi Chris Paul agli Washington Wizards per ottenere Bradley Beal. Aggiungendo poi Eric Gordon, Yuta Watanabe, Keita Bates-Diop, Drew Eubanks e Bol Bol in questa free agency.

Ishbia, che oltre a possedere i Suns è anche proprietario delle Phoenix Mercury in WNBA, ha annunciato inoltre che Phoenix ospiterà il WNBA All-Star Weekend nel 2024, commentando poi in tale modo la scelta di portare nella capitale dell’Arizona una squadra affiliata in G League:

“Portare una squadra della G League nella Valley è stata una priorità per noi, e sono entusiasta che abbiamo iniziato il processo e le ruote sono in movimento per avere una squadra a Phoenix già nella stagione 2024-2025”.

Phoenix Suns che a dire il vero avevano già una squadra in G League chiamata Northern Arizona Suns, venduta però dall’ex proprietario Robert Sarver ai Detroit Pistons nel 2020.

L’attuale proprietario dei Suns Mat Ishbia ha continuato parlando della possibilità di poter sviluppare tanti giovani grazie alla G League:

“Questo non solo ci consentirà di sviluppare giovani giocatori all’interno della nostra cultura vincente, ma servirà anche come opportunità per espandere la nostra portata e connetterci con ancora più appassionati di basket in tutta la regione”.

Ishbia conclude:

“Questo investimento rafforza ulteriormente il nostro legame con la comunità e continua a elevare Phoenix come epicentro del basket”.

Phoenix Suns che, dopo la deludente eliminazione arrivata per mano dei Denver Nuggets nelle Western Conference Semifinals, si presentano quindi alla prossima stagione come una delle maggiori contender per portare a casa il primo Larry O’Brien Trophy della loro storia.

The Phoenix Suns are working toward launching a new G League team as soon as the 2024-25 season, meaning all 30 NBA organizations will have G League affiliates. Story at @TheAthletic, including statement from owner Mat Ishbia: https://t.co/h07J1KRREv — Shams Charania (@ShamsCharania) July 19, 2023

