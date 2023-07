NBA Mexico City Game 2023: sarà Atlanta Hawks vs Orlando Magic

Una delle 82 partite di regular season NBA 2023-2024 di Atlanta Hawks e Orlando Magic si terrà a Città del Messico. Le squadre si sfideranno fuori dai confini statunitensi il 9 novembre 2023. Lo ha ufficializzato la lega nella giornata di mercoledì con un comunicato.

Appuntamento ricorrente per la NBA

Il Messico ospiterà la 32 ª gara NBA dal 1992 a oggi, data spartiacque per la dimensione globale della National Basketball Association. Una prima assoluta in Messico per gli Hawks, mentre Orlando – già coinvolta in precedenti edizioni dei Global Games – sarà di scena a Città del Messico per la quarta volta nella sua storia. Il calendario integrale della stagione NBA 2023-2024 è atteso attorno alla metà di agosto.

Leggi anche:

G League Showcase lascia Las Vegas per far spazio alla NBA Cup, a dicembre 202

Atlanta Hawks-URSS, quando la NBA sbarcò in terra sovietica

La NBA ufficializza la cessione degli Hornets: Jordan cede la sua quota di maggioranza