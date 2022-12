NBA, Mat Ishbia è il nuovo proprietario dei Phoenix Suns

I Phoenix Suns hanno un nuovo proprietario, o almeno lo avranno a breve. Secondo quanto annunciato ieri, l’attuale proprietario Robert Sarver ha trovato un accordo con Mat Ishbia per la vendita della maggioranza delle quote dei Phoenix Suns e le Mercury della WNBA. La cifra è da record: quattro miliardi di dollari, il prezzo più alto mai pagato per acquistare la maggioranza di una franchigia NBA.

Mat Ishbia è il CEO e il proprietario di UWM Holdings, un’azienda americana con sede in Michigan leader del settore dei prestiti. E’ molto conosciuto e apprezzato nell’ambiente della NBA e soprattutto dai proprietari delle altre franchigie, e quindi il voto sul suo acquisto dei Suns dovrebbe essere una pura formalità. Ishbia comprerà più del 50% delle quote della squadra, rilevando tutte quelle appartenenti a Robert Sarver e altre di minoranza. Anche il fratello Justin avrà un ruolo nella società come alternate governor.

La pallacanestro ha sempre avuto un ruolo importante nella vita di Mat Ishbia. Durante i suoi anni di college a Michigan State, era riuscito a entrare come walk-on negli Spartans, con i quali ha vinto il titolo del 2000. Anche dopo il termine degli studi Ishbia si è sempre ricordato della sua università e ha mantenuto uno stretto rapporto con coach Izzo. Negli scorso anni ha anche donato 32 milioni di dollari al programma di basket di Michigan State.

Grazie all’acquisto dei Suns, Adam Silver e l’NBA riescono anche a superare lo spinoso problema legato alla proprietà di Robert Sarver. Un’indagine durata dieci mesi della lega aveva rivelato un uso di linguaggio sessista e razzista, la discriminazione delle dipendenti donne, atti di bullismo e condivisione di pornografia da parte di Sarver. Comportamenti che gli avevano causato una multa di 10 milioni e la sospensione per un anno, oltre a un “invito” a cedere la franchigia.

