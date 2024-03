NBA, Kevin Durant supera Shaquille O’Neal nella classifica marcatori all-time

Nella notte NBA i Phoenix Suns hanno battuto tra le mura amiche del Footprint Center i Philadelphia 76ers con il risultato finale di 115-102. Il migliore in campo tra le fila dei padroni di casa è stato senza dubbio Grayson Allen, autore di una prestazione da 32 punti con 9/15 da dietro l’arco dei tre punti.

Ma a prendersi la copertina della gara è Kevin Durant che entrava alla partita con 28.588 punti segnati in carriera, a soli 8 da Shaquille O’Neal. Il canestro che permette a “Durantula” di raggiungere l’ottavo posto nella classifica dei marcatori all-time nella storia della NBA avviene ad inizio terzo quarto con un jumper dalla linea del tiro libero. Alla sirena finale KD chiude la gara con 22 punti raggiungendo quota 28.610 e commentando in questo modo l’ennesimo record registrato in carriera:

“Come ho già detto, sono grato di essere nella categoria dei più grandi. Sappiamo tutti cosa ha significato Shaq per il basket ed essere lì con lui è un grande onore per me. È stato uno dei più grandi di tutti i tempi nella storia dello sport. So che il basket non è solo segnare, si tratta di vincere campionati, di fare altre cose, ma è bello essere lassù con questi nomi”.

Adesso Durant ha nel mirino Wilt Chamberlain con 31.419 punti e Dirk Nowitzki con 31.560, ma ci vorrà verosimilmente più di una stagione. Nel frattempo KD si gode i complimenti di Shaq:

“Kevin Durant, congratulazioni per avermi sorpassato all’ottavo posto dei Migliori marcatori all time. So che per te il viaggio non si ferma qui e che probabilmente ci vedremo al primo posto. Salutami la tua adorabile mamma, te lo meriti!”

