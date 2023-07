Mercato NBA, i Phoenix Suns cedono Cam Payne e firmano Bol Bol

I Phoenix Suns hanno deciso ancora una volta di intervenire sul mercato NBA, chiudendo una trade con i San Antonio Spurs. Phoenix ha ceduto Cameron Payne, una futura scelta del secondo giro e una parte cash, per acquisire una seconda scelta futura. Una mossa che possiamo definire curiosa, ma che serve anche per definire la titolarità di Bradley Beal in quintetto. Inoltre, i Suns abbassano sensibilmente il proprio cap (questo il vero obiettivo, ndr) risparmiando 26.4 milioni di dollari in luxury tax, ricevendo anche una trade exception di 6.5 milioni.

In entrata, arriva Bol Bol: il 23enne nell’ultima stagione in NBA ha messo insieme 70 presenze con gli Orlando Magic, viaggiando con una media di 9.1 punti, 5.8 rimbalzi e 1.2 stoppate a partita. L’inserimento di Bol in roster, regala ai Suns un altro giocatore lungo e atletico da mettere intorno a un nucleo giocatori come Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal e Deandre Ayton. Il contratto di Bol per la prossima stagione è completamente garantito. I Suns hanno attualmente 11 giocatori al minimo salariale, oltre le loro quattro stelle.

