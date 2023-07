Mercato NBA, Pistons: accordo con Isaiah Stewart per estensione di contratto

In un frontcourt affollato di talento – più o meno inespresso – come quello dei Detroit Pistons, il nome di Isiah Stewart si è ritagliato uno spazio sempre crescente guadagnando la titolarità nel ruolo nominale di ‘4’. Celebre, tra le altre cose per la rissa con LeBron James costatagli una sospensione, Stewart ha formalizzato la propria rookie scale extension con la franchigia del Michigan (64 milioni in quattro anni, bonus compresi). Si unisce ad altri giocatori appartenenti alla Draft class 2020 che hanno seguito il medesimo percorso firmando – a differenza sua – al massimo salariale consentito. Nel quarto e ultimo anno dell’accordo, scrive Detroit Free Press, è prevista una player option.

Nel 2022-2023 Stewart ha giocato 50 partite viaggiando a 11.3 punti, 8.1 rimbalzi e 1.4 assist.

