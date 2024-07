NBA, Pistons, Luke Walton primo assistente di coach Bickerstaff

Nuovo capitolo per J.B. Bickerstaff sulle panchine NBA, vecchi compagni di viaggio. Il capo allenatore di Detroit ha scelto come primo assistente nel suo staff ai Pistons Luke Walton, con il quale ha lavorato a stretto contatto nella precedente esperienza a Cleveland. Ne dà notizia Shams Charania, insider NBA per The Athletic.

Luke Walton, figlio del compianto Hall of Famer Bill e a sua volta bi campione NBA con i Lakers del biennio 2009-2010, fu anche assistente e vice di coach Steve Kerr agli Warriors e poi head coach proprio in gialloviola e ai Kings, prima del passaggio in Ohio. ESPN cita inoltre l’ingresso di nello staff di Bickerstaff da parte di Kevin Burleson – già assistente al player development nei suoi Grizzlies 2018-2019. Dal 2022 Burleson allena in G League ai Rio Grande Vipers.

