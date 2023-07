Mercato NBA, Nets: pienamente garantito il contratto di Royce O’Neal

Nella giornata di lunedì i Brooklyn Nets hanno reso completamente garantito il contratto in scadenza di Royce O’Neal. Il suo arrivo nella Grande Mela sponda bianconera, in occasione della passata offseason, era “costato” alla squadra una prima scelta al Draft. O’Neale percepirà dunque in toto i 9.5 milioni di dollari previsti dal suo contratto per la prossima stagione (inizialmente 2.5). L’ex Jazz ha mostrato entusiasmo per la notizia su Twitter.

