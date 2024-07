Mercato NBA, Detroit si tiene stretta Cade Cunningham: ecco il rinnovo

A Detroit sta cambiando tutto. Il general manager Troy Weaver è uscito di scena e al suo posto è arrivato Trajan Langdon. Questo ha causato l’addio alla panchina di Monty Williams e l’arrivo di J.B. Bickerstaff. Il roster è più o meno lo stesso, per ora: Jalen Duren, Ausar Thompson e il neoacquisito rookie Ron Holland, così come il free agent Tobias Harris. Ma ora la notizia più attesa: il rinnovo della stella Cade Cunningham, sempre di più al centro di ripartenza della Motor City. Quindi rifacciamo: a Detroi sta cambiando tutto, o quasi.

L’ex scelta numero 1 rimarrà in canotta Pistons – trade permettendo – per almeno altri cinque anni. Per lui è pronta un’estensione massima del contratto da 224 milioni di dollari complessivi, come riporta l’insider Adrian Wojnarowski di ESPN. Il contratto potrebbe arrivare a 269 milioni di dollari se Cunningham dovesse entrare nella squadra All-NBA la prossima stagione, o se venisse nominato MVP o DPOY.

Cunningham si è ripreso alla grande dopo una seconda stagione NBA interrotta da un infortunio alla tibia. Quest’anno ha viaggiato con una media di 22.7 punti (con il 35,5% da tre), 7.5 assist e 4.3 rimbalzi. È ovviamente il punto focale dell’attacco dei Pistons, l’unico creatore di tiri di alto livello quando ha la palla tra le mani. Ora la sfida più grande lo attende: dimostrare che la sua squadra non è più da lottery e composta solo da giocatori in via di sviluppo.

