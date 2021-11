Una gara di sospensione per LeBron James, due per Isaiah Stewart. È questo quanto ha deciso la NBA a livello disciplinare per punire l’escalation di tensione verificatasi nel corso del 3º quarto della partita tra Pistons e Lakers.

Le sanzioni NBA dopo la rissa LeBron James-Stewart

LeBron James, allontanato dal campo con un Flagrant 2, non prenderà parte alla sfida in programma al Madison Square Garden contro i New York Knicks. Isaiah Stewart, punito con un doppio tecnico, salterà invece il back-to-back che vedrà Detroit impegnata contro Miami e Milwaukee. La seconda e ultima sfida di stagione regolare tra Lakers e Pistons è in programma nel prossimo weekend (notte italiana tra domenica 28 e lunedì 29 novembre, ore 3.30).

Leggi anche:

NBA, i giocatori non vaccinati non potranno giocare in Canada da gennaio

Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo nominati giocatori della settimana NBA

Corner Three #4: Top e Flop della settimana NBA