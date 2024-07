Mercato NBA, Simone Fontecchio resta ai Detroit Pistons: contratto di due anni

C’è anche un po’d’Italia tra i free agent NBA. Usiamo questa formula di comodo, spesso abusata, per dar conto dell’intesa tra Simone Fontecchio e i Detroit Pistons. Il giocatore italiano, scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, firmerà un nuovo accordo con la franchigia di Motor City (biennale da 16 milioni di dollari). Era giunto in Michigan alla trade deadline nel mese di febbraio, scambiato dai Jazz. In pochi mesi – 16 partite, nove delle quali da titolare ndr. – ha viaggiato a 15.4 punti di media.

