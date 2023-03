NBA, Ja Morant: “Quando tornerò sarò pronto per guidare Memphis al titolo”

Dopo la turbolenta settimana che ha coinvolto la star di Memphis – a seguito dell’ormai celebre episodio in cui ha mostrato una pistola in una diretta sui social – Ja Morant è stato il protagonista di un’interessantissima intervista introspettiva condotta da Jalen Rose, andata in onda su ESPN.

Il fenomeno dei Grizzlies si è aperto parlando delle sue emozioni e degli eventi accaduti nelle scorse settimane:

“Mentalmente mi sento bene come non mi succedeva da quando sono entrato in NBA. Ho usato questi giorni per tornare a conoscermi e imparare come gestire lo stress in modo positivo.”

“Ho commesso un errore terribile, essere dentro una discoteca e mostrare una pistola in diretta mi ha messo in una brutta posizione. Spesso mia figlia mi dice che ha avuto una brutta giornata, quindi ho pensato che potessi iniziare anche io a parlare di come mi sentivo.”