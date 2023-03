NBA, prima stagione vincente dei Kings in 17 anni

I Sacramento Kings ce l’hanno fatta: la vittoria di stanotte in casa dei Nets ha ufficializzato la prima stagione con record positivo in 17 anni. Con il successo di stanotte la squadra californiana ha infatti raggiunto quota 42 vittorie in questa regular season. La partita si è conclusa sul punteggio di 101-96 a favore degli ospiti, che hanno accumulato un vantaggio corposo nel secondo quarto e si sono poi limitati ad amministrare. Il migliore della serata è stato Domantas Sabonis, che ha messo a referto 24 punti e 21 rimbalzi con cinque assist e quattro stoppate.

Harrison Barnes non ha avuto una delle sue migliori prestazioni in stagione, ma ha comunque chiuso con 11 punti e sei rimbalzi. Barnes è ai Kings da ormai quattro stagioni, e ha quindi vissuto in prima persona i cambiamenti vissuti dalla franchigia negli ultimi anni. Cambiamenti che la porteranno ai Playoff per la prima volta dal 2005/06. A fine partita ha detto:

“Sono qui da quattro anni, e ho visto il punto più basso – davvero basso – della franchigia e la frustrazione dei tifosi e delle persone della squadra. Penso sia bello che ora ci troviamo dall’altra parte. Un sacco di persone non rimangono così a lungo in una squadra da poter vivere sia i momenti brutti sia quelli belli. Vivono solo quelli brutti. Quindi mi considero fortunato per avere la possibilità di vivere questo momento”

Dalla pausa per l’All Star Game i Kings sono riusciti a salire ulteriormente livello, e hanno vinto dieci delle ultime dodici partite. Il segreto di questa crescita sta nell’attacco, ma anche nel miglioramento della squadra nella metà campo difensiva. Sacramento è prima nella lega per offensive rating e tra le ultime per defensive rating, ma nelle ultime partite ha dimostrato di poter crescere in difesa, soprattutto nei momenti decisivi per chiudere le partite. Negli ultimi due giorni sono stati impegnati in un back-to-back, ma hanno battuto prima i Bulls e poi i Nets. L’head coach Mike Brown ha detto:

“Vincere ancora in questa situazione, in un impegno back to back, è molto incoraggiante. Perché avremo bisogno di vincere partite del genere quando saremo ai Playoff”

