Ja Morant live su Instagram con una pistola: NBA apre indagine dopo il post

Una settimana particolarmente turbolenta per Ja Morant. Ai report del Washington Post relativi a un fatto di cronaca che lo coinvolgerebbe in prima persona si somma ora il controverso post – con una pistola all’interno di un nightclub – apparso sul suo profilo Instagram Live del giocatore dei Grizzlies.

Immediate le reazioni dal mondo NBA. Memphis ha ufficialmente sospeso Morant per – almeno le prossime due partite in calendario, ma sembra che lo stop sia destinato a protrarsi oltre. Ja ha infatti commentato con queste parole l’accaduto:

“Mi assumo piena responsabilità delle mie azioni di ieri sera. Mi scuso con la mia famiglia, i compagni di squadra, gli allenatori, i tifosi, la città di Memphis e tutti i Grizzlies per avervi deluso. Mi prenderò del tempo lontano dal campo per cercare aiuto e imparare a gestire meglio lo stress, per il mio benessere.”

La posizione NBA sul caso Morant dopo il post con la pistola

Il portavoce NBA Mike Bass ha lasciato intendere, in breve, che la lega potrebbe prendere ulteriori provvedimenti una volta determinate le circostanze del post.

“Siamo consapevoli del post che coinvolge Ja Morant e stiamo investigando.”

In aggiornamento