Ja Morant non giocherà per otto partite, come è stato deciso dalla NBA: il giocatore – tramite una live sul suo profilo Instagram – accetta la sospensione e parla di quanto accaduto in questi giorni. La stella di Memphis promette di impegnarsi a essere una persona migliore in futuro, accettando così la decisione della lega.

Ja Morant: “Stavo per perdere tutto. Silver? Un incontro formativo”

Lo scorso 4 marzo Ja Morant è apparso in un video dove teneva in mano una pistola, un fatto che ha indignato e preoccupato l’intera NBA. Dopo giorni di valutazioni, la lega ha deciso di sospendere il giocatore per otto giornate senza stipendio: una decisione accolta senza problemi dalla stella dei Memphis Grizzlies.

Dopo la notizia ufficiale della squalifica, Ja Morant ha riattivato i suoi canali social e, tramite una live su Instagram, ha parlato della situazione in cui si trova, mostrando di essersi pentito di quanto accaduto:

“Ho commesso un grave errore che mi ha messo nei guai, rischiando di farmi perdere tutto, dalla squadra che a livello personale: non avevo capito cosa ci fosse in gioco, ma mi sono preso spazio e tempo per comprendere tutto al meglio e solo ora mi rendo conto di quanto ho fatto. La sanzione della NBA è giusta, ora voglio soltanto concentrarmi sul prendere decisioni e compiere azioni più intelligenti e responsabili”

Un episodio che ha mostrato una parte di Ja Morant che non rispecchia il suo vero essere, come spiega lui stesso nel corso della live:

“Quello del video non è quello che sono, mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni. Ho commesso un grave errore e ora osso vedo l’immagine che ho dipinto su me stesso con i miei recenti errori. In futuro, io mostrerò a tutti chi è veramente Ja e cambierò la narrazione di questi ultimi tempi. Devo essere più responsabile e intelligente per stare lontano da situazioni complicate. L’incontro con Silver? Un incontro formativo dove abbiamo parlato apertamente, lo ringrazio per quanto è stato fatto”

