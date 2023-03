NBA, Dallas supera i Lakers con 38 punti di Irving e il game winner di Kleber

Kyrie Irving è tornato in quintetto nella notte e l’ha fatto con le migliori intenzioni. Il playmaker, infatti, ha trascinato i Dallas Mavericks alla vittoria contro i Los Angeles Lakers, chiudendo la sua personale prestazione segnando 38 punti. Irving aveva saltato le tre partite precedenti a causa di un dolore al piede destro, con i Mavericks andati 1-2 durante la sua assenza. Con i Mavs in svantaggio di due negli ultimi secondi, Irving ha attaccato la difesa gialloviola attirando su di se gli avversari, per poi scaricare la sfera a un Maxi Kleber completamente aperto, che ha realizzato la tripla della seconda vittoria consecutiva per Dallas.

Queste le parole di Jason Kidd, coach dei Mavs, a fine partita:

“L’ultima giocata? Conoscendo Ky, voleva puntare alla vittoria tirando da lontano. Con il raddoppio ha dovuto cedere palla. Quella è solo fiducia con i compagni e Maxi è stato al posto giusto al momento giusto”.

Con questa vittoria, i Mavs hanno evitato di scendere in classifica e vedere il loro record uguale a quello di Lakers e Timberwolves nella Western Conference. Ora si trovano in sesta posizione in classifica, con un record di 36-35. I Lakers, invece, sono al decimo posto sul 34-37. Irving, che ha segnato 13 punti nell’ultimo quarto, ha tirato 14 su 23 dal campo, di cui 5 su 9 da 3 punti. Ha aggiunto sei rimbalzi e sei assist in 39 minuti. I Mavs hanno dovuto fare a meno di Luka Doncic per la quarta partita consecutiva a causa di un infortunio.

Leggi Anche

Prima stagione NBA vincente dei Kings in 17 anni

NBA, Michael Jordan vuole vendere le quote degli Hornets

NBA Playoff 2023: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone