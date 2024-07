NBA, i Miami Heat vincono la Summer League 2024. Wilson nominato MVP del torneo

Ci è voluto un tempo supplementare peraltro tiratissimo per decretare la squadra vincitrice della Summer League 2024. Sono stati infatti i Miami Heat a spuntarla con la formula del target score (fissato a 120 punti, dopo il 113-113 fissato al termine dei tempi regolamentari), grazie al game winner di Larsson, il quale ha parlato in questa maniera ai microfoni di ESPN, al termine della contesa:

“Il coach ha disegnato uno schema perfetto all’uscita dell’ultimo timeout ed è merito suo se questo tiro è entrato. Io sono un giocatore affamato. Ho tanta fame di vittoria ed è tutto quello che sono.”

Quindi, Dan Bisaccio – head coach di Summer League degli Heat – ha chiosato in questo modo:

“Dobbiamo fare i complimenti ai Memphis Grizzlies, prima di tutto. Sono stati una squadra dura da affrontare. Poi, vorrei ringraziare tutto il mio staff per il supporto e la mia famiglia. E soprattutto i miei ragazzi, hanno dato tutto quello che avevano e hanno meritato la vittoria per quanto fatto vedere sul campo.”

Miami chiude così la competizione estiva con sole vittorie e zero sconfitte, piegando i Memphis Grizzlies di uno Scotty Pippen Jr. ancora una volta mai domo, anche se più impreciso del solito al tiro. MVP delle Finals è stato invece Josh Christopher con un bottino di 24 punti (e 6/10 da dietro l’arco):

“Coas significa per me questo riconoscimento personale? È certamente importante, ma vorrei condividerlo con i miei compagni di squadra. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Il segreto della nostra vittoria? Abbiamo avuto fiducia l’uno nell’altro e semplicemente abbiamo giocato duro.”

Jalen Wilson dei Nets nominato MVP della NBA Summer League 2024

Invece, Jalen Wilson è stato ufficialmente nominato Most Valuable Player della NBA Summer League 2024. Wilson è stato assolutamente spettacolare nelle cinque partite d’esibizione a Las Vegas, facendosi rapidamente un nome e guadagnandosi potenzialmente un posto nella rotazione di Brooklyn. Una delle sue prestazioni più spettacolari è stata quella di venerdì scorso contro i Magic, quando ha realizzato una doppia doppia da 33 punti e 10 rimbalzi e segnato il tiro decisivo nei supplementari.

Nel complesso, la guardia ha chiuso con una media di 21.8 punti e 4.6 rimbalzi, tirando con un’efficiente percentuale del 47 percento dal campo e del 55 percento da tre punti. La svolta estiva di Wilson arriva sicuramente in un momento favorevole per i Nets, che si apprestano a intraprendere una faticosa ricostruzione dopo aver salutato Mikal Bridges in questa offseason.

