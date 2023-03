NBA, coach Vaughn parla di Ben Simmons: “Vogliamo rivederlo in campo”

Negli ultimi giorni, diversi addetti ai lavori o semplici tifosi sostenevano che i Nets vorrebbero tenere Ben Simmons fuori dal campo fino a fine stagione. Ieri però, prima della partita persa con i Kings, l’head coach Jacque Vaughn ha voluto parlare chiaramente a riguardo. Quando gli è stato chiesto se i Nets hanno intenzione di far tornare in campo Simmons prima della fine della regular season, ha risposto:

“Sicuramente ci stiamo impegnando affinché vada così. Non ci sono mai state discussioni sulla possibilità di non farlo giocare. Ci aspettiamo che possa tornare in campo, e speriamo che possa tornare in campo. Vedendo l’ultima partita giocata contro Sacramento, è stato bello vederlo in campo con la sua fisicità contro Sabonis, e quindi speriamo di poterlo avere presto disponibile e pronto a giocare”

Prima della partita Vaughn ha anche parlato delle condizioni attuali di Simmons. Pur rifiutandosi di specificare l’entità dell’infortunio e i suoi progressi, ha detto che l’australiano ha ricominciato a lavorare in campo:

“Non ha avuto ricadute, sta facendo progressi e siamo felici per questo. In questo momento ha iniziato a lavorare in campo. Appena avremo degli aggiornamenti li condividerò con voi [riferendosi ai giornalisti, N.d.R.], ma intanto è bello vederlo tornare ad allenarsi in campo”

Ben Simmons non gioca una partita NBA da più di un mese, e la sua ultima presenza risale allo scorso 15 febbraio. In quella partita contro gli Heat ha giocato per 20 minuti, e ha messo a referto due punti, quattro rimbalzi e altrettanti assist. Non è più sceso in campo dopo la pausa per l’All Star Game a causa di alcuni problemi alla schiena e al ginocchio. Vaughn ha però detto che la situazione è in miglioramento, e l’obiettivo dei Nets è rimetterlo in campo prima della fine della regular season.

Simmons, che compirà 27 anni a luglio, è un tre volte All-Star e due volte All-Defensive First Team. Viene da una stagione in cui non ha mai giocato, prima per l’holdout per farsi scambiare da Philadelphia e poi per un problema alla schiena. Nel 2022/23 ha tenuto una media di 6.9 punti, 6.3 rimbalzi e 6.1 assist in 42 partite.

