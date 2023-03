NBA, Giannis Antetokounmpo: “Non ho il talento di Steph o Durant, ma ho più fame di tutti”

Dopo la sconfitta di qualche giorno fa dei suoi Milwaukee Bucks al Chase Center di San Francisco, il due volte MVP è tornato a parlare in un’intervista esclusiva ai microfoni di The Athletic.

La superstar greca è parsa particolarmente insoddisfatta per quanto riguarda i criteri che guidano l’assegnazione del premio di ‘Most Valuable Player‘:

“La cosa che non capisco dell’MVP è che i criteri cambiano. Quindi cos’è un MVP? Il giocatore che segna più punti? Il giocatore più efficiente? Il giocatore più dominante? Il giocatore più prezioso per la propria squadra? A volte il miglior giocatore non è quello più utile alla squadra. Ad esempio credo che Brook [Lopez] sia estremamente prezioso per la nostra squadra. Come ho già detto, non posso controllare il premio di MVP. Posso controllare solo il modo in cui preparo le partite e farmi trovare pronto quando gioco.”

Antetokounmpo ha confessato che i suoi 2 MVP e il suo MVP delle Finals si trovano nel suo ufficio, ma vuole continuare a “creare arte” invece di pensare ai suoi riconoscimenti passati:

“Credo che guardare al passato non ti permetta di competere al massimo andando là fuori a prenderti ciò che meriti disperatamente. Io sono qui perché l’ho voluto più di tutti. Non ho il talento di Steph [Curry] o quello di Kevin Durant, ma voglio vincere più di tutti. Sono ossessionato.”

“Ho paura di perdere ciò che Dio mi ha dato e la vita che mi sono guadagnato per i miei figli, mia moglie, i miei fratelli e mia madre. Ho paura. Quindi lavoro il più duramente possibile perché non voglio perdere niente di tutto ciò. Non mi fermerò finché non lascerò la NBA.”

“Ho I trofei da qualche parte, ma cerco di non guardarli perché voglio vincerne altri. Voglio vincere davvero. Ma non voglio andare in giro a dirlo, voglio che il mio gioco parli per me.”