Memphis Grizzlies, maglia NBA ritirata per Marc Gasol

I Memphis Grizzlies hanno ritirato nella notte la canotta #33 di Marc Gasol. A un anno dall’ onorificenza riservata dai Los Angeles Lakers a Pau, i Gasol diventano la prima coppia di fratelli ad avere il proprio numero ritirato da una squadra NBA.

Marc Gasol: i numeri degli anni a Memphis

Per Marc Gasol, dal 2008 al 2019, sono state 11 stagioni indimenticabili in Tennessee. Quel marchio Grit & Grind –per l’occasione certificato dalla presenza degli ex compagni di squadra Zach Randolph, Tony Allen e Mike Conley – ha segnato un periodo indelebile negli annali della franchigia.

Tre nomination All-Star, sei partecipazioni ai Playoff NBA, le Western Conference Finals NBA raggiunte nel 2012-2013, il premio di Difensore dell’Anno: sono solo alcuni dei tratti della legacy di Marc Gasol e di quel roster Grizzlies. Il catalano ha scritto diversi record nella storia della squadra.

”Un grande onore e [motivo d’] orgoglio. Porto Memphis nel cuore. Mi identifico in questa città e in questa franchigia.”

